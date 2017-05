Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Met Nederlands voor de vwo’ers en scheikunde voor de havisten breken vanaf vandaag in stad en regio Utrecht zenuwslopende tijden aan voor de eindexamenleerlingen (en hun families). De examens starten voor de vmbo’ers een dagje later. Of de vlag uit kan, wordt op 14 juni door de meeste scholen bekendgemaakt. De herkansingen zijn daarna.

Nieuwegein opent vandaag zijn Buitenmuseum . Dat is geen pand dat je kunt betreden, het betreft hie r alle 55 kunstwerken in de gemeente die onder deze noemer zijn samengebracht, en waarlangs fietsroutes zijn uitgezet. De gemeente wil hiermee de kunstwerken beter onder de aandacht brengen, ook van de eigen inwoners.

In het Dorpshuis in Nigtevecht geeft Ballast Nedam om 19 uur een presentatie over de bouw en aanleg van de fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht. Fietsers kunnen met deze brug eind 2017 bij Nigtevecht het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De fietsbrug is het sluitstuk tussen recreatieve fietsroutes langs de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De aansluitende borrel is om acht uur.