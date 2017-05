Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Studenten drijven gezin in Driebergen tot wanhoop

14 mei Inwoners uit het centrum van Driebergen vrezen de zondagavond. Dan zwermen honderden studenten van de businessopleiding IVA weer uit over het dorp en is het gedaan met de rust. Burgemeester Naafs wil overleggen met politie, school, studenten en bewoners over de aanhoudende ergernissen.