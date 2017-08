Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Inspraakavond 't Goylaan

De veelbesproken nieuwe inrichting van 't Goylaan in Hoograven blijft de gemoederen in de Utrechtse politiek bezig houden. Vanavond is een inspraakavond in het stadhuis waarin verschillende belanghebbenden hun mening geven. Het project ligt onder een vergrootglas omdat de gemeente bij de hele binnenring meer groen wil ten koste van asfalt. Er is kritiek op de veiligheid.

Muziekcollege Leo Blokhuis

'Popprofessor' Leo Blokhuis presenteert een theaterconcert over de zomer van 1967. De Californische hippiecultuur was populair en bands als The Beatles, The Doors en The Velvet Underground brachten hun belangrijkste albums uit. Blokhuis vertelt vijftig jaar later over deze 'iconische'zomer, afgewisseld met live-muziek. 1967: The Summer of Love begint om 20.30 uur in TivoliVredenburg.