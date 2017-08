Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Einde WOII in Azië herdacht

Op verschillende plekken in de Utrechtse regio wordt de capitulatie van Japan, en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië, herdacht. Onder meer in de gemeente De Bilt, dat al jaren de capitulatie herdenkt. Burgemeester Potters en de Commissaris van de Koning zijn hierbij aanwezig en zullen een krans neerleggen. Ook in Breukelen vindt een herdenking plaats.

In de rechtbank in Utrecht wordt vandaag bekend of de verdachten in een omvangrijke rechtszaak die draait om drugs en witwassen nog langer vast blijven zitten. Het gaat om de Utrechtse familie G., die in de Damstraat een zonnestudio bestierde. Volgens justitie werd via die zonnestudio de omzet uit de drugshandel wit gewassen. Het zou daarbij gaan om een bedrag van zeker 270.000 euro. In totaal gaat het om zes verdachten.