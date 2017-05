Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Dag van de Beroerte

Vandaag is het de jaarlijkse Europese Dag van de Beroerte. In het Diakonessenhuis in Utrecht is op deze dag speciale aandacht voor het herkennen en voorkomen van een beroerte. Bezoekers kunnen op de informatiemarkt gratis hun cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk en BMI laten meten. Er is ook informatie over het herkennen en voorkomen van een beroerte, de risicofactoren, een gezonde leefstijl en de behandeling van een beroerte in het Diakonessenhuis.