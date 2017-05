Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

33 Utrechtse en Nieuwegeinse scholen starten vandaag met het project Way2go waarin kinderen worden gestimuleerd te voet of met de fiets naar school te gaan, in plaats van gebracht worden met de fiets . De actie wordt voor Utrecht en Nieuwegein afgetrapt op de Nieuwegeinse school Het Vogelnest. Wijkwethouder Martijn Stekelenburg is bij de aftrap aanwezig in Nieuwegein.

Leerlingen van de Patioschool in Utrecht houden elk jaar een actie voor het goede doel. Dit jaar hebben de leerlingen viooltjes verkocht en daarmee 1100 euro bij elkaar gekregen. Dat geld wordt vandaag overhandigd aan de stichting Hond Kan de Was Doen, een stichting die honden opleidt om klusjes in huis te doen.

In Buurthuis Zuilen in Utrecht wordt vandaag de Buurtkoelkast in gebruik genomen. De koelkast is een initiatief van drie studenten die een duurzaam project ontwikkelden om bewoners in Zuilen met elkaar te verbinden en voedselverspilling tegen te gaan. Jaarlijks wordt er per persoon in Nederland 135 kilo voedsel weggegooid. Een enorme verspilling. Onder het motto: pak wat je nodig hebt en laat achter wat je over hebt, proberen de studenten de voedselverspilling te beperken. De koelkast wordt om 13.00 uur feestelijk in gebruik genomen.