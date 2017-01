Wat heeft Utrecht aan label Literatuurstad?

De stad Utrecht is sinds deze week officieel in de race om Unesco City of Literature te worden. De kandidatuur werd bekendgemaakt door de Amsterdamse uitzendwethouder Kees Diepeveen, tijdens de uitreiking van de C.C.S. Crone-prijs aan Wessel te Gussinklo.

De kans dat je op straat een Utrechter treft die werk van zowel Crone als Te Gussinklo heeft gelezen is minimaal. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Want de jury die de winnende steden kiest let niet alleen op 'kwaliteit, kwantiteit en diversiteit' van het literaire aanbod in de potentiële City of Literature, maar ook of er op 'primair, secundair en tertiair' niveau wel voldoende literatuuronderwijs wordt gegeven. Daarom krijgen alle Utrechtse basisscholieren volgende week een schuiftrompetje van marsepein, ter nagedachtenis aan C.C.S. Crone.

Als schrijver ben ik uiteraard zeer verheugd dat ik straks misschien een auteur uit een Unesco Literatuurstad ben (hoewel dat toch een beetje klinkt alsof je uitsluitend in Sanskriet of oud-Aramees op kleitabletten publiceert). Alleen vraag ik mij stiekem een heel klein beetje af wat zo'n titel nou vermag. In 2015 was Bagdad bijvoorbeeld één van de negen(!) literatuursteden. Hoewel het geschreven woord vierduizend jaar geleden in die contreien werd geboren, is literatuur niet het eerste waaraan je bij de Irakese hoofdstad denkt. Voor het Bagdadse toerisme heeft de titel vermoedelijk ook niet veel gedaan.

Het Literatuurhuis, verantwoordelijk voor het 150 pagina's tellend bidbook waarmee de Utrechtse kandidatuur verzilverd moet worden, rekent bij monde van projectleider Michael Stoker op een stroom van buitenlandse proza- en poëzieliefhebbers, die zich hier komen vergapen aan de nieuwe bibliotheek en de gevelgedichten van Ingmar Heytze.