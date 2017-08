Wat is de mooiste Europese wedstrijd ooit van FC Utrecht?

Bordje Dafne Schippersbrug nu al achterhaald

12:24 De Dafne Schippersbrug in Utrecht is nog geen half jaar open, of het straatnaambordje dat ernaar verwijst is al achterhaald. Op het bordje staat dat de naamgeefster in 2015 wereldkampioen atletiek werd op de 200 meter sprint. De titel van dit jaar wordt (nog) niet vermeld.