Wat is er dit weekend te doen in Utrecht?

Spargo en Kool & The Gang op 40UP Zomerfestival in Utrecht

9:18 Het 40UP Zomerfestival strijkt op 24 juni voor de derde maal neer in Utrecht. Op de drie podia op Grasweide Papendorp wordt de veertigplusser muzikaal verwend. Onbetwiste topper is de beroemde Amerikaanse soulformatie Kool & The Gang met hits als Celebration, Get Down On It en Ladies Night.