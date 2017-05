Wat kan er nou gebeuren bij Ariana Grande?

Op de tribunes stonden meiden die eruitzagen alsof ze nog nooit hadden gezoend, achter spandoeken met scabreuze, uitdagende teksten. In de geruststellende zekerheid dat het bij die woorden zou blijven. Hier, zonder de bedreigingen of oordelende blikken waar ze altijd aan blootstaan, konden de meisjes zich onbekommerd laten gaan.



In die wetenschap liet ik mijn dochter achter in de poezenoortjesrij. Het miezerde. Rond de Arena dromden lallende, carnavalesk uitgedoste types samen voor een concert van de Toppers. Terwijl ik naar de auto liep, begon ik mij al zorgen te maken: of ze niet nat werd, of ze wel warm genoeg gekleed was, of ze haar mobiel wel had opgeladen, of die Toppertypes die poezenoortjes niet verkeerd zouden begrijpen.