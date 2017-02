Wat te doen met voormalige gevangenis aan het Wolvenplein? 

De vraag is weer actueel nu de gemeente Utrecht afspraken heeft gemaakt met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de verkoop van de voormalige gevangenis. Zelf ziet ze af van aankoop.

De bedoeling is nu dat de gemeente Utrecht na bijeenkomsten met buurt, belangstellenden en andere betrokkenen dit jaar een ruimtelijke visie opstelt, waarna gegadigden plannen kunnen indienen voor een nieuwe invulling van het complex.

Het voormalige Huis van Bewaring verloor bijna drie jaar geleden zijn oorspronkelijke functie. Op dit moment is het in opdracht van het RVB in beheer bij Bewaakt en Bewoont dat ruimten verhuurt voor horeca, activiteiten en aan startende ondernemers. Floris Zwolsman van Bewaakt en Bewoont noemt de huidige invulling ontzettend succesvol.

Lage vergoeding

,,We merken dat bijvoorbeeld aan de zzp-ers die hier tegen een lage vergoeding kunnen huren en een start maken. Enkele van hen zijn intussen zover gegroeid dat ze door kunnen stromen naar de reguliere huurmarkt. We krijgen ook wel verzoeken van advocaten om zich hier goedkoop te vestigen, maar dat doen we niet. We zoeken partijen die hier hun droom waar willen maken.’’

Zwolsman verwacht dat een combinatie van horeca, wonen en werken het meest kansrijk is voor het complex.

Zo denkt ook Bert Poortman, voorzitter van het buurtinitiatief Wolvenburg erover: ,,De invulling is lastig’’, weet hij ,,In de gebouwen vooraan kan goed gewoond worden. Dat is in het verleden ook zo geweest, maar wonen in het cellencomplex, dat moet je niet willen. Dan moet je zoveel doorbreken. Er zijn wel voorbeelden van een hotel’’, aldus Poortman.

Stay Okay

Drie jaar geleden nog gaf Stay Okay aan wel een hostel te willen vestigen aan het Wolvenplein, maar intussen heeft die organisatie haar deuren geopend aan de Neude, op een paar honderd meter afstand. ,,Het Wolvenplein is een gepasseerd station voor ons’’, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Poortman bepleit in elk geval een publieke functie die recht doet aan de historie. Hij zou graag zien dat de gemeente Utrecht haar beslissing niet te kopen althans gedeeltelijk heroverweegt. Vooral het voorterrein en misschien ook de singeloevers zouden openbaar gebied moeten worden, meent hij.

Schrikbeeld is dat het geheel in handen komt van een organisatie die het geheel voor zichzelf houdt, zoals de universiteit bijvoorbeeld. ,,Begrijp me niet verkeerd, ze gaan goed met de panden aan de Drift om, maar het is monodisciplinair.

Het complex kan natuurlijk altijd naar iemand met een grote zak geld gaan, maar het huidig gebruik biedt een goed uitgangspunt voor de toekomst. Overigens laten we ons door andere ideeën graag verrassen.’’

Opbrengst

Woordvoerder Frank Wassenaar van het RVB wil niet ingaan op vragen over mogelijke bestemmingen. Het bedrijf wil de besprekingen met de gemeente niet doorkruisen. ,,We streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst, maar we kijken ook naar de omstandigheden. Als we een militair complex in Twente afstoten, weten we dat woningbouw niet haalbaar is in een krimpregio.’’