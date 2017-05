Water met een smaakje, in ruil voor suikerzoete drankjes

VideoVeel ouders geven hun kinderen elke dag weer pakjes Taksi, Wicky en andere zoete meuk mee naar school om de dag door te komen. Waterproducent Sourcy is met de ‘Wisseltruck’ in de Utrechtse wijk Terwijde neergestreken om een alternatief aan te bieden.

Volledig scherm Kinderen staan in de rij om hun frisdrankje om te ruilen voor een watertje. © Marnix Schmidt

In het Waterwinpark in Terwijde delen charmante PR-dames van Sourcy pakjes water uit aan basisschoolkinderen en hun ouders in ruil voor hun pakjes wicky of Appelsientje. Het water dat de kinderen terugkrijgen is suikervrij, maar heeft wel een sinaasappel-, aardbei- of banaansmaakje.

Geurstofje

,,De fruitsmaak zit ’m in een geurstofje dat in het water verwerkt zit. Zo lijkt het alsof je aardbei proeft, maar het is gewoon water’’, legt woordvoerder Karlijn van Ruiten uit. Een beetje vals spelen dus, maar alles is geoorloofd om de kinderen van de suiker af te helpen.

Bij een grote schijf met plaatjes kunnen de kinderen zien hoeveel suikerklontjes er in hun pakjes drinken zitten. Wanneer zij deze suikerklontjes in een bak hebben gelegd en hun pakjes drinken hebben ingeleverd, krijgen ze er een smaakwatertje voor terug.

Oplossing

,,Lekker!’’, zegt de 8-jarige Dessy. Zijn moeder vindt het goed dat er meer aandacht wordt besteed aan de hoeveelheid suiker in pakjes appelsap en chocomel. ,,In een zo’n pakje zitten bijna zes suikerklontjes, daar schrik je wel van. Gewoon water vinden ze vaak niet lekker. Dan is dit een mooie oplossing.’’

Moeder Susanne is niet erg onder de indruk van de fruitwatertjes. ,,Ik geef mijn kinderen liever gewoon kraanwater mee, dat moeten ze ook gewoon leren drinken. Maar ik vind het wel goed dat er aandacht wordt besteed aan die zoete drankjes.’’