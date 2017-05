Volledig scherm Columniste Marieke Dubbelman © Marco de Swart

Even leek het erop dat het schilderij met hier en daar wat witte vlekken aan de muur zou komen te hangen. Dat waren de bouwkavels waar het jarenlang stil bleef en waarop spannende bosjes en stadsmoerassen waren ontstaan. Het waren plekken waar van alles vanzelf gebeurde en niet omdat het zo was bedacht. Stiekem maakten we al plannen om ons niet meer aan het kleurenschema te houden. Om zelfs buiten de lijntjes te gaan kleuren. We fantaseerden over wilde speeltuinen zonder valrubber en café's in lege zeecontainers en bouwketen van failliete aannemers.

Quote Weten zij veel dat die bank binnen een paar jaar onder de spuugvlekken zit. Marieke Dubbelman

Maar het tij keerde. Op hun websites en in hun folders pronken de ontwikkelaars als vanouds weer met andermans veren om hun waar te verkopen. Stond onze verkoopbrochure van 14 jaar geleden nog vol met plaatjes van de Domtoren en terrasjes aan de Oudegracht. Nu staan ze vol met beelden van de mooiste plekjes in het Máximapark met Anafora en de Wood Chapel als iconen van mooi wonen in Leidsche Rijn. Het kan verkeren.



Op tal van kavels en kaveltjes staan weer bouwborden met plaatjes van mensen die 15 jaar jonger zijn. Vaak zitten ze innig verstrengeld met een kop koffie te chillen op een design loungebank. Weten zij veel dat die bank binnen een paar jaar onder de spuugvlekken zit en de barsten niet alleen in het stucwerk zitten.

Afgeraffeld

Op veel van die kavels, zoals aan de Jazzsingel in Terwijde worden alsnog zoveel mogelijk gezinswoningen op zo min mogelijk grond gebouwd. Het voelt alsof de boel wordt 'afgeraffeld'. Jarenlang doe je je best om zo netjes mogelijk te schilderen en bezeten door ongeduld na de slechte tijden, gaat de verf er op veel plekken alsnog slordig op.



Zat er voorheen in de prijs van een nieuwbouwhuis nog enigszins in verdisconteerd dat je zelf nog de vloeren en de wanden moest afwerken en soms nog een keuken moest aanschaffen. Een doodnormaal kaal rijtjeshuis in Leidsche Rijn koop je bijna niet meer onder de 260.000 euro. Daar komen nog eens tienduizenden euro's bij om de boel bewoonbaar te maken.

Krapte woningmarkt