'We houden pas op als de laatste muskusrat weg is'

,,We houden pas op als we zeker weten dat we ook de laatste muskusrat in Wijk gevangen hebben.''



Met lieslaarzen aan stapt Van Dalen in het water van de kasteelgracht. In dit water jongen de oude moeren, vrouwtjesratten, er flink op los. De berm langs het water is wankel. Eronder hebben muskusratten een bouw, een nest, gegraven. Bij de ingang ervan zet Van Dalen klemmen.