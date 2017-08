'We kwamen niet alleen voor Max Verstappen hoor'

Rechtstreeks uit school zijn ze gaan rijden, Luuk en Mart. ,,We hebben een tent bij ons en matjes om op te liggen. We hebben de afgelopen nacht ergens in de berm geslapen. We hadden eigenlijk gedacht dat we alleen gisteren zouden blijven, maar het is wonder boven wonder gelukt ook kaartjes te kopen voor de wedstrijd van vandaag, dus dat was supergaaf.’’



Volgens vader Mike is het niet zo, dat de hele familie Max Verstappen-gek is. ,,Max maakt het wel extra leuk, maar we volgen de formule 1 al veel langer, ook toen hij nog niet meereed. Mijn vrouw en ik zijn wel eens in Hongarije geweest om te kijken bij een race. Toen had Luuk ook mee gekund. Maar ja, toen kon hij niet.’’