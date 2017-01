Hoe hard die dikke jongen van de Jumbo ons het vliegtuig in probeert te lullen, de beste arrangementen zijn lang en breed volgeboekt. Die fijne natuurcamping in de Ardèche? De eerste week van juni is er nog een plekje. Daarna in september pas weer. En zolang we schoolgaande kinderen hebben is dat geen optie.



De Drassige Bongerd in Bunnik

September is ook een uitstekende maand om alvast voor de daaropvolgende zomer te boeken. Maar hoewel we ons ieder jaar opnieuw stellig voornemen dat ook te doen, komt er in praktijk nooit iets van terecht. Pas als we de kerstboom aan de straat hebben gezet, begint het te knagen: we moeten NU iets boeken, anders kunnen we straks alleen nog op camping De Drassige Bongerd in Bunnik terecht.