Weer autobrand in Culemborgse wijk Terweijde

In de Culemborgse wijk Terweijde is opnieuw een autobrand geweest. Aan de Van Hogendorpstraat vloog afgelopen nacht rond 01.00 uur een geparkeerde Mercedes in brand.

Een buurtbewoner ontdekte de brand en belde de brandweer. Hoewel die snel ter plaatse was en de vlammen heeft gedoofd, ging de auto verloren. Onduidelijk is nog wat de oorzaak van de brand is geweest, maar de politie sluit brandstichting niet uit.

De auto stond er volgens buurtbewoners al ongeveer een maand. Onbekend is wie de eigenaar is en wie het voertuig er heeft neergezet. Een forensisch onderzoeker van de politie is maandag bezig met technisch onderzoek naar de brandoorzaak.

De wijk Terweijde wordt al lange tijd geteisterd door autobranden. In 2016 werden er zo'n dertig auto's in brand gestoken, waarvan meer dan de helft in Terweijde. Sinds de jaarwisseling is het een tijdje rustig geweest; deze Mercedes is de eerste wagen die in brand vliegt sinds nieuwjaarsnacht.