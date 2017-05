Weer een autowinkel in hartje Utrecht; nu van Mercedes

Volledig scherm De pop-upstore van Mercedes komt naast Zara Man in het nieuwe deel van Hoog Catharijne. © Rene Cazander

Na Skoda (La Viestraat) en Fiat (Vredenburg) is dit Duitse automerk de derde, die een tijdelijke winkel in hartje Utrecht opent. Volgens makelaar Jeroen Brouwer van JB Retail is sprake van een trend.

Compact

,,Wij zien een toenemende vraag in pop-upstores voor automerken. Wij begrijpen van autodealers dat mensen minder vaak naar de showroom op een bedrijventerrein gaan om nieuwe auto's te bekijken. In Utrecht is bijvoorbeeld de autoboulevard in Overvecht vrijwel verdwenen. Er is wel een compacte autoboulevard ontstaan bij Leidsche Rijn maar veel kleiner.’’

Winkelen

Ook internet speelt een steeds grotere rol in de autoverkopen, meent Brouwer. ,,Om toch in contact te komen met consumenten is een pop-upstore bij een introductie van een nieuw model of ter promotie van private lease een zeer goed instrument. Consumenten komen op een leuke manier tijdens het winkelen in contact met een product.’’

Amsterdam

Utrecht is voor automerken populairder dan bijvoorbeeld Amsterdam, ziet Brouwer. ,,Utrecht is namelijk een sterke winkelstad met koopkrachtige regio, centraal gelegen in het midden van het land met veel dagjesmensen en heeft een compact winkelgebied. Ook heeft Utrecht een relatieve jonge hoog opgeleide bevolking wat een interessante doelgroep is voor veel merken. Het nadeel van Amsterdam is dat de Kalverstraat veel duurder is en het merendeel toerist wat voor een Nederlandse productintroductie minder interessant is.’’

In de pop-upstore in Hoog Catharijne kan het winkelende publiek kennismaken met de merken Mercedes-Benz en Smart, aldus woordvoerster Lydia Altena. De modellen worden regelmatig gewisseld. De Mercedes-modellen komen uit de compacte klasse. Bij Smart worden de fortwo coupé en cabrio en de vierzits forfour afgewisseld.