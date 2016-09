Weer een kraak op een mobiele pinautomaat. Hoe kan dat?

Buit

Een verklaring voor die stijging heeft Wijkstra niet zo snel. ,,De kans dat criminelen er met de buit vandoor gaan, is namelijk niet zo groot. Negen van de tien keer lukt het ze niet geld mee te nemen." Waarom blijven ze het dan proberen? Wijkstra noemt dat het loterijeffect. ,,Als je maar lang genoeg blijft proberen, heb je van zelf een keer succes. Dat zullen die jongens wel denken."



Audibende

Een verklaring kan zijn dat de zogeheten Audibende nu mogelijk ook in Nederland actief is. Dat is een groep van ongeveer 250 voornamelijk Marokkaanse criminelen uit de regio Utrecht die in wisselende samenstelling plofkraken pleegt in met name de Duitse grensregio. Zij gebruiken razendsnelle (gestolen) Audi's om te ontvluchten. De politie onderzoekt of de groep daadwerkelijk in Utrecht actief is, maar houdt er in elk geval ernstig rekening mee, zegt Marjolein Ruitenbeek van de politie.



Na de kraak in Vleuten is er een Audi gezien die vermoedelijk is gebruikt door de krakers, bevestigt de politie. ,,De mannen gingen er zonder buit vandoor in een Audi in de richting van de Landschapsbaan en Veldhuizerweg richting de A12", aldus een woordvoerder.