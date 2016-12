Weer recordaantal bezoekers Museum Catharijneconvent

Scooterrijder mishandelt 23-jarige Zeisternaar

9:43 Een 23-jarige man uit Zeist is in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 december mishandeld op de Utrechtseweg in De Bilt. De man liep rond 00.40 uur over het fietspad aan de Utrechtseweg in de richting van Zeist, toen hij meerdere malen geslagen werd door een scooterrijder.