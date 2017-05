Weer ruiten gesneuveld bij De Don

Zeven jaar cel voor kopstuk Bende van Benschop

15:00 Melvin K. (25) van de Benschopse Catervariusbende, ook wel de Bende van Benschop genoemd, moet zeven jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank van Utrecht vandaag bepaald. Met andere leden van de bende overviel hij onder meer met grof geweld een jong gezin in Lopikerkapel en hield hij later een man vast in het clubhuis in Benschop. Die werd mishandeld en moest urine drinken.