Weer twee auto's uitgebrand in Culemborg

Aan de Rinkesstraat in Culemborg zijn vannacht rond 03.10 uur twee auto's volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en vraagt mensen die meer weten over de autobranden die Culemborg teisteren om zich te melden.

Een van de voertuigen aan de Rinkesstraat stond bij aankomst van de brandweer al zodanig in brand dat die niet meer te redden was. Een auto die ernaast stond had ook al vlam gevat. De brandweer heeft met water geblust en gepoogd om de brand met schuim te smoren. Dat lukte vrij snel, maar ook die auto ging verloren.

De politie heeft een beveiligingsbedrijf ingeschakeld om de uitgebrande autowrakken te beveiligen, in afwachting van de forensische dienst die onderzoek gaat doen.

Het is de derde keer binnen een week dat in Culemborg een auto in vlammen opgaat. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde een geparkeerde auto uit aan de Prins Bernhardstraat. In nacht van zondag op maandag was het weer raak aan de van der Duyn van Maasdamstraat.