Weerstand ecoduct houdt aan

Donderdag gaf een nipte meerderheid van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug groen licht voor de aanleg van de dierenpassage.



Een raadsmeerderheid ziet nog steeds nut en noodzaak van een ecoduct niet in. Zo stemde SGP voor de aanleg, terwijl ze er faliekant tegen zijn. "Een bedrag van 4 miljoen euro besteden aan een ecoduct voor de oversteek van libellen en vlinders vinden wij absurd hoog, maar staatsrechtelijk is het niet onze verantwoordelijkheid maar die van de provincie'', aldus Cees van de Merwe (SGP). Drie van de vijf D66-raadsleden stemden om dezelfde reden voor, waardoor een meerderheid werd behaald.



De Federatie Groene Heuvelrug is teleurgesteld. "We hadden veel liever een minder destructieve en goedkopere oplossing gezien dan een 50 meter breed ecoduct waar vele hectare natuur en bos voor moeten worden opgeofferd'', aldus bestuurslid Maarten Poolman. De natuurorganisatie is voorstander van het verlagen van de snelheid van 80 kilometer per uur naar 60 op de N-wegen in de Heuvelrug in combinatie met een wildwaarschuwingssysteem. Daardoor zouden er veel minder aanrijdingen tussen dier en mens plaatsvinden. Daarnaast vreest Poolman bij de aanleg van de dierenpassage voor de aantasting van eeuwenoude raatakkers die in het plangebied liggen. "We gaan de schade proberen te beperken door in overleg te gaan met provincie en NMU.''



Maarn Maarsbergen Natuurlijk was ook geen voorstander van het ecoduct. De organisatie hamerde er de afgelopen maanden op om de gebieden aan weerszijden van het ecoduct op elkaar af te stemmen. "Dieren pakken niet ineens hun koffer om van een heideveld naar een productiebos te gaan. Je moet zorgen dat aan beide kanten van het ecoduct de condities zo zijn dat dieren ook echt over willen steken. Dan heeft een ecoduct zin'', aldus voorzitter Richard Zweekhorst. Toch is de voorzitter positief. "We hebben ons standpunt duidelijk gemaakt en weten dat het bij de provincie is overgekomen.''