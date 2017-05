Wegblijven Rost van Tonningen bij 4 mei-herdenking is 'stap terug'

Stapje terug Sterker nog, 'NSB-kinderen', zoals deze groep wordt genoemd, treden steeds vaker naar buiten. In boekwerken doen ze hun verhaal. "Dat zijn signalen dat ze het taboe durven te doorbreken. Dat dit nu gebeurt, is weer een stapje terug", vindt de geschiedschrijver. Dat de naam Rost van Tonningen nóg meer de rillingen over het lijf jaagt dan bij andere NSB'ers, doet daar wat hem betreft niks aan af. "Of het nou gematigde of extreme daders zijn, hun kinderen zijn daar niet verantwoordelijk voor." Volgens bijzonder hoogleraar Ismee Tames van de Stichting 1940-1945 is de lokale 4 mei werkgroep misschien wat te ver doorgeschoten in haar angst iets verkeerd te doen. "Ieder jaar zien we hoe 4 mei tot allerlei spanningen leidt. Wie mag er meedoen en hoe dan? Ik denk dat dit bij sommige herdenkingscomités kan leiden tot de vrees iets verkeerd te doen. Dan proberen ze alle risico's te mijden; soms heeft dat een averechts effect. Dit kan ook het geval in de gemeente De Bilt zijn", beschouwt de hoogleraar die in het verleden de omgang met kinderen van 'foute' ouders onderzocht. ,,Het gekke is dat het dan dus minder gaat over de persoon, maar meer om hoe anderen bepaalde risico's inschatten."

In plaats van Rost van Tonningen stuurde het college van De Bilt loco-burgemeester wethouder Mieras naar de dodenherdenking in Hollandsche Rading. Of hij niet ook thuis had moeten blijven uit principe?,,Dat is niet aan de orde geweest. Het was geen issue", zegt zijn woordvoerder. ,,De uitnodiging lag er voor het college, niet op persoon specifiek, en het is gebruikelijk dat er iemand is van het college. Mieras zou bij de herdenking in Bilthoven zijn, maar had daar geen rol."



Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil zich niet mengen in deze discussie. Het is volgens haar aan de gemeenteraad van De Bilt om het besluit van het college van b en w te beoordelen, niet aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei.



Fractievoorzitter Pim van de Veerbonk van Beter De Bilt vindt het ook een vraagstuk voor de raad hoe om te gaan met de gevoeligheden rondom de familienaam van zijn partijgenoot. ,,Ik heb me er wel aan gestoord dat enkele raadsleden wel zijn benaderd van tevoren dat het gevoelig lag, maar wij niet. Het is onze wethouder. Dat gaan we nog wel aanroeren."