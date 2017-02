Weggestuurde raadsleden Nieuwegein willen naam meenemen

updateOppositiepartij ieders Belang in Nieuwegein zit in een diepe crisis nu vier fractieleden - en twee commissieleden- aangeven niet meer te willen samenwerken met mede-fractielid Jacqueline Verbeek wegens ‘niet integer gedrag’.

Aanvankelijk wilden de vier door met ieders Belang, maar het partijbestuur steekt daar een stokje voor. Het blijft achter Verbeek staan.

Het partijbestuur schrijft in een verklaring dat de fractieleden Haitze de Jong, Vincent Verhaar, Ad Visschers en Harry Rietveld per direct uit de fractie zijn getreden. Ook geeft het bestuur aan dat de partijnaam toebehoort aan Jacqueline Verbeek. De vier zouden de naam niet meer mogen gebruiken, maar die leggen zich daar niet bij neer.

Het rommelt al langer bij ieders Belang. Partijleden beschuldigen elkaar over en weer van niet integer gedrag, een slechte samenwerking, te veel haantjesgedrag en er is geen duidelijkheid over de onafhankelijke rol bij bestuur en fractie. Twee fractieleden van ieders Belang , onder wie Verbeek, hebben ook een bestuursfunctie.

Misstanden

Haitze de Jong, één van de vier fractieleden: ,,Dat wringt en is ook opmerkelijk. Binnen onze partijstatuten kan dat niet en er was een uitzondering voor onze penningmeester met goedkeuring van de leden. Verbeek zat er illegaal. We vinden dat ze niet integer handelde en het gaat om een opeenstapeling van misstanden.’’

Het partijbestuur blijft achter Verbeek staan. Verbeek is teleurgesteld in de vier fractieleden. Ze was oprichter van ieders Belang. Het is een samenvoeging van Leefbaar Nieuwegein en TROTS Nieuwegein. In 2013 was ze lijsttrekker en daarna fractievoorzitter. Vanwege gezondheidsredenen deed ze in januari vorig jaar een stap terug. ,,Het is vreemd dat als je ziek bent en half terugkomt, de andere vier fractieleden tot deze beslissing komen. Ik ben door het bestuur gevraagd door te gaan met ieders Belang en ben tevreden met het vertrouwen. Ik laat mijn kiezers niet in de steek.’’

Moeizaam

Haitze de Jong was nog niet gekend in het besluit van het bestuur. ,,Dit bestuur bestuurt niet. Het dekt misstanden toe en geeft er zelfs leiding aan. We gaan eerst maar eens onze positie bepalen.’’