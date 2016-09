Wegvallen van subsidie einde Oud Amelisweerd

,We hebben die subsidie niet uit luxe aangevraagd. We hebben het echt nodig,'' zegt Yvonne Ploum, directeur van Museum Oud Amelisweerd (MOA). ,,Als het college niet terugkomt op haar besluit om ons de subsidie te weigeren, dan gaan we dicht. De nieuwe tentoonstelling is dan de laatste.''



Museum Oud Amelisweerd, gehuisvest in een oud landhuis in natuurgebied Amelisweerd op de grens van Utrecht en Bunnik, opende in 2014 de deuren. Het herbergt de collectie van het afgebrande Armandomuseum uit Amersfoort, een collectie zijden Chinees behang, en ook het gebouw zelf is een museum op zich.



De jaarrekening van vorig jaar is nog niet gepubliceerd, maar volgens Ploum gaat het goed met het MOA. ,,Het is hartstikke druk bij de tentoonstelling van de fotograaf Stephan Vanfleteren. We kunnen onze rekeningen betalen. We doen het met 3 fte's. We werken heel erg hard, hebben vorig jaar allemaal uren ingeleverd en zijn nóg efficienter gaan werken. We lopen op ons tandvlees. Dat kun je niet eeuwig volhouden. Daarom hebben we de subsidie aangevraagd.'' Het museum vroeg 75.000 euro per jaar. Utrecht had al besloten tien jaar lang geen cultuursubsidie te verstrekken aan het MOA en houdt daar aan vast, zegt cultuurwethouder Kees Diepeveen (GroenLinks).