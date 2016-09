Weinig vragen over opvang asielzoekers Overvecht

Bezoekers vroegen zich wel af of de opvang nog wel nodig was nu het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) aangekondigd heeft dat er minder opvanglocaties nodig zijn dan gedacht.



Een aantal plannen voor asielzoekerscentra en noodopvanglocaties blijken bij nader inzien niet meer nodig. Zo is het plan om in het Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat in Utrecht een AZC te openen, voorlopig van de baan.



November

De noodopvang aan de Einsteindreef wordt wel gewoon afgebouwd en vermoedelijk komen daar vanaf novermber de eerste vluchtelingen te wonen. Dat leidde eerder dit jaar, toen bekend werd dat het voormalige Mitros-kantoor wordt ingericht tot noodopvang, tot veel onrust en ook relletjes in de wijk.



Daarop besloot de klankbordgroep waarin bewoners van Overvecht meepraten over de inrichting en activiteiten in de opvang, tijdens de eerste Sociale Buurtmarkt naast De Dreef ook een stand in te richten waar mensen zaterdag terecht konden met vragen en hun ideeën konden achterlaten.



Daar werd slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. Critici van het eerst uur lieten zich helemaal niet meer zien en buurtbewoners die wel voorstander zijn van de noodopvang, stopten ideeën in de bus die daarvoor bestemd was.