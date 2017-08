Wel aanwijzingen, maar nog niet genoeg voor aanhouding brandstichter(s)

Dat zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier van de politieregio Oost-Nederland. ,,De informatie is niet zo concreet dat we weten: die is het. Anders gingen we hem of haar wel halen. We gebruiken alle middelen die ons ten dienste staan om er achter te komen wie dit doet. Het blijft een lastig misdrijf. Iemand steekt zo’n brand aan en dan duurt het even voor het wordt opgemerkt. De dader heeft daardoor altijd een voorsprong.’’