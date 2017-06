Welk kunstwerk komt op het Vredenburg? Stemmen maar!

PollWordt het de Torenkamer, het Markt Mozaïek, Plein van Subtiliteiten, het Leeggelaten Hart of New Age Demanded? Iedereen mag tot 18 juni kiezen welke kunstwerk er moet komen op het Utrechtse Vredenburgplein. De vijf ontwerpen werden vandaag voor het eerst vertoond op het Vredenburg.

Over voetbal en kunst heeft iedereen wel een mening. Zo bleek tijdens de presentatie van de vijf kunstwerken die strijden om een plek op het misschien wel bekendste, maar volgens sommigen ook lelijkste plein van Utrecht.

Binnen vijf minuten nadat wethouder Victor Everhardt tussen de marktkramen op het Vredenburg het doek verwijderde van een bord met daarop plaatjes van de vijf kunstontwerpen, ontstond een levendige discussie over lelijke en mooie kunst tussen betrokkenen en voorbijgangers.

Volledig scherm De Torenkamer van Krijn de Koning. © Gem Utrecht

Torenkamer

De Torenkamer van kunstenaar Krijn de Koning, een tien meter hoog houten kunstwerk met felle kleuren, werd door omwonende Theo Huisman al snel afgeschoten. ,,Daar gaat de fik in en binnen twee weken valt de eerste dronken gast uit die toren. Gevaarlijk en niet hufterproof. Niet doen.’’ Dat De Torenkamer wellicht een klimtoren wordt, valt niet uit te sluiten. Maar de fik zal er niet zomaar ingaan, merkt een woordvoerder van de gemeente op, want er komt een brandvrije coating op, mocht De Torenkamer worden verkozen.

Volledig scherm Markt Mozaïek van Jennifer Tee. © Gemeente utrecht

Markt Mozaïek

Markt Mozaïek van Jennifer Tee lijkt meteen op veel sympathie van de Utrechters te kunnen rekenen. De kunstenaar legt met haar mozaïekvloeren in de vorm van bloemen, groenten en vissen de link naar de Romeinse geschiedenis én de warenmarkt die zich drie keer per week op het plein afspeelt. ,,Prachtig’’, zegt Jolanta van Helten. Ze komt minstens twee keer per week naar de markt. ,,Dit kunstwerk, zeker in combinatie met de bomen, fleurt het plein meteen op. Wat mij betreft wordt dit de winnaar.’’

Volledig scherm Plein van Subtiliteiten van de Cubaanse kunstenaar Inti Hernandez. © Gemeente Utrecht

Plein van Subtiliteiten

Plein van Subtiliteiten (Square of Subtleties ) van de Cubaanse kunstenaar Inti Hernandez doet het ook redelijk goed bij de passanten. ,,Heel mooi die geglazuurde steentjes in een achthoekige vorm’’, zegt Herman Harteveld. ,,En ook een kleine fontein. Leuk hoor.’’ Maar kousenverkoper Henk Bunschoten heeft zijn bedenkingen. ,,Dit kunstwerk is te centraal en neemt daardoor te veel ruimte in voor de markt.’’

Volledig scherm Het Leeggelaten Hart van Lucas Lenglet. © gem utrecht

Het Leeggelaten Hart

Nog weinig steun krijgt vrijdag Het Leeggelaten Hart van Lucas Lenglet. Een open overkapping met verticale dragers en horizontale liggers, een verwijzing naar de ontmoetingsplekken, Agora’s, in de Romeinse tijd. ,,Je kunt er wel mooi een dekzeil over spannen als het regent. Heb je meteen een overdekte markt’’, zegt kousenverkoper Bunschoten. ,,Maar even serieus; dit kan natuurlijk niet. Die palen worden er zo uitgereden met de bevoorrading van de markt. Niet goed over nagedacht.’’

Volledig scherm New Age Demanded van Jon Rafman. © gem Utrecht

New Age Demanded

Dan zijn er tenslotte nog de marmeren borstbeelden van de Canadese Rafman getiteld New Age Demanded. Iconen voor een steeds snellere wereld. De drie beelden moeten fungeren als herkenningsplaats en ontmoetingsplaats. ,,Leuk, maar ze verdwijnen in het niet’’, zegt voorbijgangster Jamy Lecroix. ,,En hoe lang blijven die staan'', vraagt Marco Jubbinga zich af. ,,Volgens mij zijn ze erg vandalismegevoelig.’’