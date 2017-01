Wereldfietser Creemers aangezien voor boeman

Zijn laatste hoogterecord stond op 3.000 meter en een beetje, in Yosemite National Park (VS). Maar inmiddels heeft Rick de Andes tussen Ecuador en Peru bedwongen, met pieken tot wel 4872 meter. En zulke hoogten doen rare dingen met je lichaam. ,,Ik begon te hallucineren door zuurstofgebrek. Hoorde ik bijvoorbeeld opeens muziek'', vertelt hij.



Als klap op de vuurpijl viel zijn avondeten daar verkeerd. ,,Dertig minuten later kreeg ik de eerste overgeefaanval en dit herhaalde zich nog zeven keer gedurende de koude nacht. Na een kop coca-thee die ik met moeite binnen kon houden, heb ik nog zeven uur gefietst.'' Uiteindelijk moest hij in het ziekenhuis met infusen, pijnstillers en antibiotica opgelapt worden van een maag-darminfectie.



Bekogeld

Weer beter fietste hij richting Cuzco, bekend van de oude Incastad Machu Picchu. Na een stop in Ayacucho om met een stichting kerstcadeautjes uit te delen aan arme kinderen - 'zo hoort Kerstmis toch te zijn?!' - fietst hij weer verder. Maar dat ging niet makkelijk. ,,Ik werd met enige regelmaat uitgescholden, kinderen en volwassenen renden weg en ik werd zelfs bekogeld met stenen en cement.''



De lokale bevolking dacht dat Rick een pishtaco was. ,,Een legende uit de tijd van de Spaanse verovering van Zuid Amerika vertelt over een kwaadaardige blanke boeman - een pishtaco - die Indianen zou doden voor hun lichaamsvet, hun vlees of hun organen. Vooral in de kleinere dorpen gelooft men hier nog in, hoe bizar het ook klinkt. Met mijn beste glimlach probeerde ik te laten zien dat ik toch echt een toerist was, maar veilig voelde ik me absoluut niet en ik besloot dan ook niet in het wild te gaan kamperen.''



Maar veilig en wel komt hij op kerstavond aan in Cuzco, wat hij viert met een lokale brandewijn Pisco Soure, een alpacabiefstuk en een vuurwerkshow. ,,De rest van de avond is wat vaag in mijn herinnering, moet ik bekennen.''