Werkgevers laten het een beetje afweten op speeddate

En die lokale Biltse werkgevers lieten het gistermiddag een beetje afweten. Karin had het in zijn hoekje allemaal klaarliggen: visitekaartjes met de tekst 'onderwijsassistent voor anderstaligen' en ''bloemist'. Hij had op een schoolbord het Arabisch alfabet geschreven met daarbij de Nederlandse letters. Maar het bleef stil.

Talent

Willeke Colenbrander van We Match, waarin veel Biltse organisaties meewerken om de statushouders aan een baan te helpen, is een beetje teleurgesteld in de opkomst van de werkgevers. ,,Ik hoop echt dat ze nog komen. Ze moeten leren open te staan voor talenten. Want al deze negentien mensen hebben stuk voor stuk talent.''

Arabisch

Josine Naus uit De Bilt, de buddy van Karin, krijgt, omdat er toch tijd over is, privéles. Geduldig legt hij uit dat het Arabische alfabet heel veel letters niet kent die in het Nederlandse alfabet juist wel voorkomen. Josine mag zelfs even proberen haar eigen naam te schrijven in het Arabisch. Maar dat valt nog niet mee. ,,Ik had me aanvankelijk aangemeld als taalcoach'', legt Naus uit. ,,Er waren echter teveel aanmeldingen. Toen hoorde ik van Willeke Colenbrander dat ze voor dit project buddy's zochten.'' Karin zegt veel van Josine te hebben geleerd. ,,Maar andersom heb ik ook heel erg veel van Karin geleerd'', zegt ze lachend. ,,Vooral over hoe Nederlanders met elkaar omgaan. Wij kunnen erg direct zijn tegen elkaar. Doordat Karin me hier op wees, ben ik erachter gekomen dat mensen dat eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden.''