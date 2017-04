Werkloosheid in Utrecht vorig jaar gedaald

Nieuw festival over oorlog en vrede in Culemborg

Oorlog en vrede staan centraal tijdens de eerste editie van het festival In My Head, van vrijdag tot en met zondag in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Op het programma staan films voor jong en oud, nabesprekingen, een hoorspel, muziek en voor kinderen een muziekworkshop.