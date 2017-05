Werkloze dwarsfluitist Gijs speelt voor het eerst op straat

De inkomsten voor heel even fluiten vallen nog niet tegen, gezien de talloze euro's die hij in het blikken trommeltje op de grond heeft liggen. Het is alsof Cochius, de beroemdste Utrechtse straatmuzikant, is herboren. De vrolijke, zomerse Ierse liedjes weerkaatsen tegen de gevels van het Vredenburg. ,,Ik ben bewust een beetje op een onaantrekkelijke plek gaan staan'', vertelt De Boer. ,,Het is mijn eerste keer op straat. Dus ik moet het nog een beetje uitvinden. Waarom ik op straat speel? Ik heb momenteel even geen inkomen, dus ik moet wel.''