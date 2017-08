Werknemers lopen niet warm voor koopzondag in Veenendaal

Veenendaal blijft tot op het bot verdeeld over de koopzondag. En de werknemers zien het in meerderheid niet zitten. Die conclusie is te trekken uit de evaluatie van de eerste drie koopzondagen.

Dat onderzoek is gedaan door een onafhankelijk bureau in opdracht van de gemeenteraad die in principe in september gaat beslissen over de huidige proef met de koopzondag. De proef behelst zes koopzondagen per jaar, gekoppeld aan een evenement, en was een idee van de SP vorig jaar om uit de impasse te komen over wel of niet een koopzondag.

De SP heeft één zetel in de raad maar dat is wel de beslissende stem tussen voor- en tegenstanders. SP-raadslid Jan Breur wil vooral het belang mee laten wegen van de werknemers in de winkels. Alleen als die ook in ruime meerderheid willen werken, overweegt de SP een ja tegen de koopzondag.

Onder druk gezet

Maar uit het woensdag vrijgegeven onderzoek van bureau Roots, gebaseerd op de eerste drie koopzondagen, lijken werknemers daar weinig zin in te hebben. Van hem wil 33 procent best op zondag werken en 47 procent absoluut niet. Hoe meer koopzondagen per jaar, hoe meer weigeraars. Zo wil 57 procent niet meedoen aan een wekelijkse koopzondag. Tegelijkertijd zei 27,2% van de medewerkers die tijdens één of meerdere van de eerste drie koopzondagen in Veenendaal had gewerkt, zich hiertoe gedwongen te hebben gevoeld door zijn of haar werkgever.

Overigens was de respons niet erg hoog, ze zijn gebaseerd op de meningen van 74 ondernemers, 132 werknemers en 2.212 bewoners (van de 10.000 aangeschreven Veenendalers). De bewoners van Veenendaal zijn - net als de gemeenteraad - verdeeld. Zo'n 44 procent is tegen de koopzondag, 44 procent tegen, de rest is neutraal.

Ondernemers

De ondernemers zijn nog het meest positief, 55 procent is voorstander waar 28 procent tegenstander is van een koopzondag. Maar het onderzoeksbureau concludeert dat op zijn best 66 procent van de winkels de deuren open wil doen op een zondag. De overige 34 procent houdt de deuren dicht.

Qua aantal bezoekers waren de koopzondagen te vergelijken met een gemiddelde woensdag of donderdag, constateert het onderzoeksbureau. Met als kanttekening dat op zondag de winkels maar vijf uur open waren. De eerste drie koopzondagen werden gemiddeld genomen door 25.300 personen bezocht.