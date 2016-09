Werkstraf geëist voor autobranden De Bilt

Ook moet hij de schade betalen aan de auto's die aan de Alfred Nobellaan en op de gemeentewerf in vlammen opgingen. De Bilt en Bilthoven werden in het weekend van 2 en 3 maart 2013 opgeschrikt door verschillende autobranden. Aan de PJ Crutzenlaan gingen vier auto's die zaterdagnacht in vlammen op.



De verdachte was ten tijde van de brandstichtingen minderjarig en ook is geconstateerd dat hij zwakbegaafd is. Daarom werd in de rechtbank, ondanks zijn leeftijd van 22 jaar, het strafrecht voor minderjarigen op hem toegepast. De rechter doet op 30 september uitspraak.