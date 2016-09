Werkzaamheden st. Jacobsstraat volgend jaar zomer pas afgerond

Brandweerman met half geknipt kapsel op reddingsmissie

15:22 Brandweerman Edwin Kok van de brandweer in Den Dolder kreeg in de kappersstoel een melding op zijn pieper. ,,Als je in de gelegenheid bent om te helpen, dan moet je ook gaan. Alleen was de kapster nog helemaal niet klaar met mijn kapsel." En dus vertrok Kok half geknipt uit de stoel.