Wethouder: 'De taal kan je ook leren op de werkvloer'

Waarom moeten de gemeenten daarvoor samenwerken?

,,In Utrecht hebben we dit plan ingezet: als je in de stad wordt opgevangen, blijf je hier ook als je een verblijfsvergunning krijgt. Nu omarmt de hele regio dat. Iedereen ziet in dat je niet meer moet slepen met asielzoekers, dat ze opgevangen zijn in Friesland en een huis krijgen in Den Bosch om maar iets te noemen. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen met integreren. Als Utrecht lukt het ons nog grotendeels om de mensen in onze asielzoekerscentra ook in de stad te huisvesten. Maar nu zijn ook de opvanglocaties van Zeist en Leersum gekoppeld aan de zestien Utrechtse gemeenten. Gemeenten trekken de regie meer naar zich toe, uit handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)."