Wethouder Stichtse Vecht verbijsterd over snelheidsbesluit A2

Wethouder Pieter de Groene van Stichtse Vecht is verbijsterd over het besluit van minister Schultz van Haegen om volgend jaar ook overdag de maximumsnelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam te verhogen naar 130 kilometer per uur. Ook is hij niet spreken dat hij het via de media moest vernemen.