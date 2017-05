Wethouders fietsen en rennen mee met Utrechtse Triathlon

Samen met gemeentelijk beleidsmedewerker Ellen Siegelaer doen ze mee aan de 'sprintafstand' van de team-triathlon. In de team-triathlon neemt een teamlid één van de drie onderdelen van de triathlon voor zijn of haar rekening.

Als dat allemaal goed gaat, komen ze met z'n drieën over de eindstreep.

De organisatie is in handen van Hellas Triathlon. Voorzitter Rowan van Rooij: ,,Vorig jaar vroeg ik wethouder Jansen of hij een keer mee wilde doen. Ik ben blij verrast dat hij die belofte nu al inlost met zijn enthousiaste collega’s!''