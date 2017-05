Wetsovertreders in Utrechtse politiek

Als BWO Lokaal wil de bond ook meedoen aan de verkiezingen in Rotterdam en Amsterdam in 2018. Er is nog geen kandidatenlijst. De verkiesbare mensen worden gezocht onder ex-gevangenen, die ondanks hun verleden in aanmerking komen voor een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag. Hierin wordt verklaard dat gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.