VideoBijna 50 jaar nadat Koning Willem-Alexander ter wereld kwam in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, werd vandaag in de Munt een bijzondere herdenkingsmunt gepresenteerd. Het ‘verjaardagstientje’ werd geslagen als cadeautje voor de koning voor zijn 50ste verjaardag. Burgemeester van Zanen had de eer het eerste exemplaar te slaan.

Volledig scherm Burgemeester Jan van Zanen verzorgde de ceremoniële Eerste slag van het herdenkingstientje ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander. © ANP

De keuze om de burgemeester van Utrecht de eerste munt te laten slaan is niet toevallig, vertelt directeur Ted Peters van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). ,,De link tussen de koning en Utrecht is heel duidelijk: hij is hier geboren. We wilden dat symboliseren en hebben daarom de burgervader van Utrecht gevraagd om dit te doen.’’

En daarmee is van Zanen bijzonder in zijn nopjes. ,,Het is heel eervol om dit te mogen doen. Ik heb de koning en koningin Beatrix hier munten zien slaan en nu mag ik het zelf doen. Daar ben ik heel trots op. Het is mooi dat het hier in Utrecht gebeurt, want wie de koning zegt, zegt Utrecht.’’ Ook over het ontwerp van de munt is van Zanen zeer tevreden. ,,Ik heb van de ontwerpers begrepen dat ze een uitnodigend portret van de koning wilden maken. Nou, dat is gelukt. Het is erg mooi geworden.’’

Quote Ik heb van de ontwerpers begrepen dat ze een uitnodigend portret van de koning wilden maken. Nou, dat is gelukt Burgemeester Jan van Zanen

Op het verjaardagstientje staan, naast het portret van de koning, de motto’s waarmee Willem-Alexander zijn koningschap inluidde: aanmoedigen, samenbinden en vertegenwoordigen. Daarnaast staat er een zeemansknoop op de munt, refererend aan de interesse van de koning in water en waterbeheer. Het ontwerpersduo Persijn Broersen en Margit Lukács wilden een munt die 'in één klap helder was’. ,,We hebben veel televisie gekeken om te bekijken wat voor persoon de koning nou eigenlijk is. Hij neemt zijn motto’s serieus, want het is echt een verbinder. Dat zagen we bijvoorbeeld toen hij daags na de aanslagen in Brussel een werkbezoek aan de Schilderswijk bracht. Die verbinding hebben we uitgebeeld met de zeemansknoop die doorloopt tot de muntrand.’’

125.000