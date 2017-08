Wie maakt de lekkerste soep van Utrechtse Heuvelrug?

Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan in januari strijden om de Gouden Soeplepel. Op 2 september wordt in De Binder in Leersum het startsein gegeven voor deze bijzondere soepwedstrijd. In de tussenliggende periode worden workshops gegeven om de soepmakers wat extra bagage mee te geven.

De wedstrijd is voortgekomen uit het lokale Leersumse initiatief Dorpssoep, een evenement dat in Leersum gemeengoed is geworden. Volgens Anne-Marie Zwanink, een van de drijvende krachten achter Dorpssoep, is samen soep eten een prima manier om met elkaar in contact te komen. Uit Dorpssoep is de stichting Samen Soepen ontstaan, die als doel heeft om het fenomeen Dorpssoep landelijk uit te dragen.

De Gouden Soeplepel, waaraan tijdens het Leersumse bloemencorso ook aandacht is besteed, is niet alleen een wedstrijd voor de lekkerste soep. Het is volgens Zwanink ook netwerken op een ontspannen manier. Bovendien worden inwoners van Utrechtse Heuvelrug gestimuleerd om tijdens de workshops in de kernen van de gemeente met elkaar kennis te maken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een langgerekte gemeente van Driebergen tot Amerongen. Een evenement als de Gouden Soeplepel kan inwoners zo makkelijker bij elkaar brengen.

De soepen worden door de jury, bestaande uit in ieder geval burgemeester en soepliefhebber Frits Naafs, niet alleen beoordeeld op kwaliteit. Het is volgens Zwanink ook leuk als er een verhaal achter de soep zit. Bijvoorbeeld een recept dat al generaties lang wordt doorgegeven. ,,Maar het is niet zo dat een soep zonder verhaal bij voorbaat kansloos is'', benadrukt Zwanink. ,,De kwaliteit van de soep staat voorop.''

De wedstrijd staat nadrukkelijk open voor iedereen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, stelt Zwanink. Inwoners, organisaties, bedrijven, iedereen kan zijn eigen soepcreatie aanmelden voor de wedstrijd. Zelfs professionele koks mogen hun beste kunnen tonen. ,,Maar zij komen alleen voor een eervolle vermelding in aanmerking. Dus geen gouden, zilveren of bronzen soeplepel voor hen,’’ zegt Zwanink.