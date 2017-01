Ik denk dat ik bij die generatie hoor. Ik verslond de boeken toen Harry noch zijn schepper bekend was bij het grote publiek. En ik vrees dat - als Thompson gelijk heeft - ik zeer onchristelijke dingen heb gedaan met Jezus 2.0. Harry was altijd bij mij. Ook in bed en in bad.

Fans

Quote Als onze bebrilde tovenaar Jezus is, dan is Utrecht Jeruzalem Ik weet nog hoe ik met een handjevol andere fans van het eerste uur bij een boekwinkel stond toen deel 3 uitkwam. Om 00:00 uur ’s nachts, met een zwarte cape om. Ik voelde me bijzonder; wij waren tovenaars, de rest waren dreuzels. Mijn moeder tekende met oogpotlood een bliksemvormig litteken op mijn voorhoofd; mijn vader - die mee was - plakte pleisters op zijn gezicht omdat hij als ‘madame Pleister’, de zuster van Zweinstein, verkleed ging.

Zodra de papiergeur van Harry Potter en de Gevangene van Azkaban mijn neus binnendrong, werd ik rustig. Gelukkig.

Harry doet mijn ellende vergeten. In Zweinstein is geen plek voor mijn problemen. Nee, daar is Voldermort het probleem. Thompson omschrijft treffend dat de rust en vrede die zij vond tussen de pagina’s, ergens tussen het seculiere en het heilige in zit.

Jeruzalem

Als onze bebrilde tovenaar Jezus is, dan is Utrecht Jeruzalem. De stad ontpopte zich als de plek waar de tovenaarslegende tot leven kan komen. Op tv wordt reclame gemaakt voor de grootste Harry Potter-tentoonstelling ooit, op het Berlijnplein. En ik zie nog net geen mensen gruzielementen zoeken onder de banken in de stationshal, nadat ze met de snelheid van een gouden snaai richting de speciale Harry Potter-boekwinkel op CS zijn gerend.