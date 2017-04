Wijk bij Duurstede zingt liederen over de oorlog

Teksten worden uitgedeeld of geprojecteerd op een groot scherm. Een koor begeleidt het zingen. ,,Zangtalent of niet, dat maakt niet uit. De beleving staat voorop. Ieder doet dat op zijn eigen manier’’, zegt initiatiefnemer Karel Schneider van Stichting De Inrichting.

Verdieping

Schneider: ,,Wij kiezen voor deze aanvulling om het herdenken voort te zetten. Door met z’n allen prachtige liederen te zingen ontstaat er een verdieping van de dodenherdenking. Gezamenlijk staan we bij het zingen stil bij de menselijke tragiek van het leven in en ook na een oorlog. Een thema dat helaas nog steeds actueel is.’’

Eerder besteedde Stichting De Inrichting al op eigen wijze aandacht aan de 4 meiherdenking. In de afgelopen jaren met eenakters onder de naam ’Brecht aan de keukentafel’. Met intervallen van enkele jaren ertussen zijn eerder al de ‘Mauthausen liederencyclus’ van Theodorakis en het ‘Requiem voor de Mens’ van Rob Goorhuis opgevoerd. Dat gebeurde onder meer in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede en in de Gedachteniskerk in Rhenen.