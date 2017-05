Wijk zonder gas in de natuur

SolarRunway

Ook de optie om energie te winnen uit de warmte van de asfaltbaan, de SolarRunway die Soesterbergse ondernemers hebben ontworpen, is in beeld. ,,We zijn in gesprek met vertegenwoordigers van de SolarRunway'', zegt Visser. ,,We verkennen of dit een haalbare optie is.''



Het gebruik van duurzaam materiaal wordt bevorderd. De bedoeling is om aan de huizen ook nestgelegenheden te maken voor vogels. In het bosgebied wordt selectief gekapt.



Verkeer

De woonwijk wordt toegankelijk via de nieuwe westelijke ontsluitingsweg over de vliegbasis. Die is al klaar en mondt uit tegenover de Kerklaan, maar is nog niet open. Vanuit Soest is de wijk bereikbaar via de nieuwe oostelijke randweg, inmiddels bekend als Verlengde Tempellaan.



Er worden in de wijk fiets- en wandelpaden aangelegd. Fietsroutes worden verbonden, zodat fietsers een 'rondje vliegbasis' kunnen doen. Toekomstige bewoners krijgen veel zeggenschap over hun directe leefomgeving, omdat ze delen van de groene ruimte zelf gaan beheren. De uitloopstrook met het water aan de rand wordt beheerd door het Utrechts Landschap.



Het stedenbouwkundig raamwerk moet binnenkort uitmonden in een gedetailleerder stedenbouwkundig plan, inclusief een beeldkwaliteitsplan. Daaraan moeten toekomstige projectontwikkelaars en bouwers zich houden. ,,Dat willen we al voor de zomer aan Gedeputeerde Staten van Utrecht aanbieden'', zegt Visser.



Hoewel de toekomstige Pleisterplaats en de nieuwbouwwijk aan de Montgomeryweg niet in dit plan zitten, is er wel overleg tussen de plannenmakers. De gebieden liggen pal naast de vliegbasis. ,,Het is het mooist als deze plannen goed op elkaar aansluiten'', zegt Visser.