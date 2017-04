Wijkmuseum Zuilen moet op zoek naar geld

The Jets: meer dan 50 jaar 'Rock around the Dom'

22 april De Culturele Zondag richt morgen de schijnwerper op Utrecht in de jaren ’50 tot ’75. Het kan niet anders of The Jets treden dan op. Utrechts legendarische beatgroep maakte furore in de roerige jaren ’60, hielp van Utrecht de beathoofdstad van Nederland te maken, en is nog steeds niet (en nog lang niet) uitgespeeld.