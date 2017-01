Wijkraad Overvecht hekelt verkeersjungle in straten

De Wijkraad Overvecht is de verkeerschaos in de wijk meer dan beu. Volgens de wijkraad wordt het tijd om maatregelen te nemen en daar mogen de bewoners donderdag over meepraten.

Buitensporig hard rijden, geen richting aangeven en veel ongevallen, de wijkraad spreekt van een vekeersjungle in de wijk. Volgens de raad is het de grootste bedreiging van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overvecht. Verder komt de leefbaarheid en veiligheid van de wijk in het nauw door de opwaardering van de Noordelijke Rondweg Utrecht (NRU). Die komt er waarschijnlijk onder druk van de extra rijstroken op de A27 en de A12.

De bewoners worden donderdag in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef bijgepraat over de stand van zaken over de NRU. David Bueno, wijkadviseur Wijkbureau, en Ruud Ditewig, adviseur verkeer en mobiliteit Overvecht van de gemeente Utrecht bespreken de verkeersvraagstukken.

Gevaarlijk

De aanleiding voor de bijeenkomst zijn de recente ontwikkelingen voor de NRU, zegt Wijkraadvoorzitter Jasper Festl. ,,Wij willen die weg zoveel mogelijk uit het zicht laten aanleggen, maar bij een rotonde komt de weg op palen. Dat willen we niet. Daarnaast moet er iets aan het rijgedrag van de automobilisten gedaan worden. Wegen zo inrichten dat hard rijden niet meer mogelijk is. Wat ons betreft is de situatie bij de Carnegiedreef onhoudbaar. Daar is het echt gevaarlijk. De bewoners mogen ook ideeën aandragen.''