Wijkse zorgverleners testen 'digitale sleutel'

De gedachte achter de proef is dat het dagelijks gebruik van sleutels in de thuiszorg een groot en kostbaar probleem is. Om zorg bij de mensen thuis te leveren, gebruiken thuiszorgorganisaties dagelijks veel sleutels voor de toegang tot de woningen van cliënten. Deze sleutels raken kwijt, worden gekopieerd of zijn eenvoudigweg niet in handen van de juiste persoon in geval van nood.



,,Uit onderzoek van TNO blijkt dat sleutelgebruik in sommige thuiszorgorganisaties meer dan tien procent van de tijd van het zorgpersoneel in beslag neemt’’, zegt wethouder Jeroen Brouwer. Die tijd gaat verloren aan de administratie rond de sleutel, extra reistijd voor het ophalen en wegbrengen ervan en het wachten op een collega die de juiste sleutel heeft.