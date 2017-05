Wijn proeven in Spaans landschap, om de hoek in Austerlitz

Wijn proeven terwijl je je waant tussen de wijnranken in een idyllisch Spaans landschap. En dat terwijl je gewoon op je stoel in een restaurant om de hoek zit. Via een virtual reality beleving was dat mogelijk bij Restaurant Het Plein in Austerlitz. Een primeur in Nederland.

Het idee van de virtual reality wijnproeverij is afkomstig van wijnimporteur Oud Reuchlin en Boelen, waar Het Plein mee samenwerkt. Er werden zeven wijnen geproefd van wijnhuis Vicente Gandia uit Spanje: twee witte, één rosé, drie rode en één dessertwijn. De gasten werden ontvangen met een cava van het wijnhuis.

Wijnvelden

,,Je wandelt over de uitgestrekte wijnvelden, terwijl de eigenaar vertelt over de ontwikkeling van de wijn. Daarbij neemt hij je ook nog mee naar de wijnkelders. Op dat moment reiken wij je het glas aan", vertelt Elly Diepstraten van Het Plein over de virtual reality beleving. ,,Daarbij serveren we een bijpassend gerechtje, om ook de beleving te hebben wat je er het beste bij kunt eten." De gerechtjes die geserveerd worden, zijn afgeleid van de kaart. ,,We passen de gerechten op de kaart dusdanig aan dat ze optimaal passen bij de wijnen. Dan gaat het elkaar versterken."

Beleving

Volgens Diepstraten is de beleving van deze manier van wijnproeven heel anders. ,,Je hebt gewoon wijn uit je glas. Maar door het verhaal erbij te horen en door de wijnkelders en -velden te zien, krijg je het effect van mensen die op vakantie zijn: de paella smaakt thuis ook nooit zo lekker als op vakantie. Het is de beleving die 't 'm maakt. Je staat in de wijnkelder en krijgt een glas wijn aangeboden. Dat willen we de mensen laten ervaren."