Wild west in de woonwijk

En weer vlogen de kogels in het rond in een normale woonstraat. Inwoners van Utrecht maken steeds meer zorgen over het gemak waarmee criminelen elkaar letterlijk onder vuur nemen. Ook strafrechtadvocaten zien een gevaarlijk trend.

De schietpartij van woensdagnacht in de Utrechtse wijk Zuilen was alweer het derde schietincident in 2017. Dat terwijl in er de voorgaande jaren vier schietpartijen in een heel jaar werden genoteerd.

Kogelregen

In de nacht van woensdag op donderdag werd ditmaal de wijk Zuilen opgeschrikt. Een man stapte uit zijn auto, waarna een andere man met een bivakmuts een automatisch vuurwapen greep en vuurde. Wonder boven wonder ontkwam het beoogde doelwit aan de kogelregen. Schreeuwend rende hij de F. Koolhovenstraat in, waar studenten hem opvingen. Daar moest hij zelfs overgeven van angst. Twee vermoedelijke daders werden later in de buurt van de A12 aangehouden.

Onschuldige slachtoffers

Automatische vuurwapens in een rustig buurtje in Zuilen. Veel buurtbewoners hebben het er daags na het incident nog over. ,,Je verwacht het hier niet. Het is hier geen Overvecht of Kanaleneiland.” En een jonge vrouw vertelt, met haar dochtertje in de deuropening: ,,Het is doodeng. We hoorden de knallen. Je moet er niet aan denken dat er onschuldige slachtoffers vallen.” Haar buurman sluit zich daarbij aan. ,,Ze schieten elkaar voor een paar rotcenten en wat drugs af. Het gaat helemaal nergens over.” Een andere vrouw, die haar twee honden uitlaat: ,,Ik was een kwartier voor die schoten met mijn honden op straat. Je zal maar tegen een kogel aanlopen.”

Kalasjnikovs

Criminelen die liquidaties uitvoeren worden steeds jonger en nemen grotere risico’s. Ze gaan daarbij weinig professioneel te werk. De mannen die betrokken waren bij de liquidatie van Hakim Chenagchi in Overvecht in januari dit jaar werden al snel gepakt. En twee dagen later werden twee andere mannen gepakt bij dezelfde flat omdat zij een andere crimineel wilden liquideren. Tijdens de politieachtervolging gooiden zij hun kalasjnikovs uit het raam. Alle verdachten die betrokken zijn bij recente liquidatie(pogingen) zijn geen grote spelers, maar beklimmen razendsnel de criminele en gewelddadige ladder. Ze vallen als het ware omhoog. Politie en justitie maken zich daar in toenemende maten zorgen over, ook omdat er voldoende wapens in omloop zijn in het criminele circuit.

De Utrechtse strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma sluit zich daar bij aan. ,,Deze jongens zijn snel aangebrand. Als je ook maar een beetje op hun tenen gaat staan, slaan ze door. Maar veel verontrustender is dat ze dus allemaal over vuurwapens beschikken en die om het minste of geringste ook gebruiken. Ze leggen iemand voor je om voor een paar duizend euro. Dat vinden ze al veel geld. Althans: ze proberen het, maar je ziet hoe amateuristisch ze te werk gaan.’’

Kinderen

Dat wordt nog het best geïllustreerd door de schietpartij in Zuilen gisternacht, waarbij met een automatisch vuurwapen zes kogels werden afgevuurd, maar niemand werd geraakt. En wat te denken van de schietpartij waarbij Ranko Skekic in de zomer van 2016 om het leven kwam. Kinderen speelden nog op straat, terwijl de kogels in het rond vlogen.